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      РоSSія і Путін-череп: в ефірі польського державного телебачення з'явилася скандальна графіка

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / 24 канал

      У програмі "Minęła 20" на польському інформаційному державному телеканалі TVP Info на відео стіні з'явився графік порівняння Росії з кримінальною нацистською організацією СС.

      Про це повідомило видання Radio Zet.

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      У ранковій програмі телеканалу ведучий і гості, доктор Єжи Таргальський та Каміл Басай з польського "Фонду безпечного кіберпростору", дискутували на тему конфлікту в Азовському морі. За словами Таргальського, Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні у зв'язку з майбутніми президентськими виборами. Політолог також заявив, що останні події небезпечні і для Польщі.

      Для Росії ми – один регіон, який потрібно освоїти,
      – наголосив експерт.

      Тим часом посеред ефіру на відеостіні студії була розміщена графіка, де символіка нацистської організації SS замінила звичні літери "С" у назві Росії: "Achtung RuSSia! Achtung RuSSia". Крім того, обличчя президента РФ Путіна було зображене замість черепа у стилістиці, що використовувалася на місткостях з "Циклоном Б", який застосовували до в'язнів нацистських концтаборів.

      Руська
      "Achtung RuSSia!" – "Обережно, РоССія!"

      Польські експерти з дипломатичного протоколу, опитані Radio Zet, засудили подібні зображення, називаючи їх неприйнятними. За словами одного з них, якби подібне зображення було застосоване щодо польського президента, посол Польщі реагував би негайно.

      Неприпустимо перетинати межу. Це псує відносини з Росією, які і так доволі прохолодні. Ведення дипломатії неможливе без належного ставлення до особи та установи, яку він представляє,
      – заявив експерт з дипломатичного протоколу та державних церемоній Януш Сибора. 

      Утім, у польській Національній раді телебачення і радіомовлення повідомили, що до полудня четверга, 29 листопада, до регулятора не надходило жодної скарги щодо графіки в ефірі TVP Info.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Польща підтримає посилення санкцій проти Росії після нещодавнього загострення конфлікту між РФ та Україною. Про це заявив Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Болгарії на прес-конференції.

      Теги: Новини України Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Скандал Новини Польщі Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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