Россия изменила тактику блокирования Азовского моря: Слободян назвал цель

Российская Федерация изменила свое поведение в Азовском море. Теперь страна-агрессор сознательно начала затягивать время оформления иностранных судов, следующих в Украину через Керченский пролив.

Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает "Интерфакс".

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Мы видим, что Россия изменила алгоритм своих действий в Азовском море ... задерживает иностранные суда, идущие в Украину, в Керченском проливе, затягивая время предоставления разрешений прохода именно через Керченский пролив. Есть информация, что время задержки судов иногда составляет до трех суток,

– рассказал он.

По словам чиновника, это сознательные действия, которые имеют "негативное влияние на экономическую привлекательность Украины".

Также Слободян отметил, что по международному договору Азовское море является морем внутреннего пользования как для Украины, так и для Российской Федерации. Его могут свободно использовать две стороны, поэтому формально Россия может досматривать суда, но мы "понимаем, для чего это делается".

Напомним, 8 июля береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ перехватила в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся из Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко со своей стороны заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает свое военное присутствие и благодаря его дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.