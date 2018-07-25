Росія змінила тактику блокування Азовського моря: Слободян назвав мету

Російська Федерація змінила свою поведінку в Азовському морі. Тепер країна-агресор свідомо почала затягувати час оформлення іноземних суден, що прямують до України через Керченську протоку.

Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає "Інтерфакс".

Читайте також: Бій за Азовське море: чи загрожує Україні відкриття морського фронту?

Ми бачимо, що Росія змінила алгоритм своїх дій в Азовському морі... затримує іноземні судна, що йдуть до України, в Керченській протоці, затягуючи час надання дозволів проходу саме через Керченську протоку. Є інформація, що час затримки суден іноді становить до трьох діб,

– розповів він.

За словами чиновника, це свідомі дії, які мають "негативний вплив на економічну привабливість України".

Також Слободян зауважив, що за міжнародним договором Азовське море є морем внутрішнього користування як для України, так і для Російської Федерації. Його можуть вільно використовувати дві сторони, тому формально Росія може оглядати судна, але ми "розуміємо, для чого це робиться".

Нагадаємо, 8 липня берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ перехопила в Азовському морі 7 торговельних суден, які прямували з Бердянська і Маріуполя. Президент України Петро Порошенко зі свого боку заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує свою військову присутність і завдяки її зухвалим діям погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.