Россия нацелилась на место США в Совете ООН по правам человека

Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в Совет ООН по правам человека на 2021 – 2023 годы.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Пресс-секретарь российской дипмиссии Федид Стржижовский считает, что "США хотели бы превратить Раду в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран".

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Он добавил, что несмотря на демарш США, Россия продолжит свою работу в Раде, "направленную на поддержку равноправного диалога и сотрудничества по правам человека".

Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав Совета на 2021 – 2023 годы,

– заявил Стржижовский.

Напомним, Госдеп США 20 июня официально объявил о выходе США из Совета ООН по правам человека. В Вашингтоне Раду считают "лицемерной и корыстной организацией".



Как объяснили аналитики Bloomdberg, США и Совет по правам человека неоднократно критиковали друг друга. На последней сессии Совет назвала практику отделения детей от родителей, которую проводят в пределах миграционной политики Белого дома, "бесстыдной". В свою очередь администрация Трампа критиковала Раду за предвзятое отношение к Израилю.