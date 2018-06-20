Росія націлилася на місце США в Раді ООН з прав людини

Росія висунула свою кандидатуру на виборах до складу Ради ООН з прав людини на 2021 – 2023 роки.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Прес-секретар російської дипмісії Федід Стржижовский вважає, що "США хотіли б перетворити Раду на слухняний інструмент просування своїх інтересів і покарання неугодних країн".

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Він додав, що попри демарш США, Росія продовжить свою роботу в Раді, "спрямовану на підтримку рівноправного діалогу і співпраці з прав людини".

Саме з цією метою Росія висунула свою кандидатуру на виборах до складу Ради на 2021 – 2023 роки,

– заявив Стржижовский.

Нагадаємо, Держдеп США 20 червня офіційно оголосив про вихід США з Ради ООН з прав людини. У Вашингтоні Раду вважають "лицемірною та корисливою організацією".



Як пояснили аналітики Bloomdberg, США і Рада з прав людини неодноразово критикували один одного. На останній сесії Рада назвала практику відділення дітей від батьків, що проводять в межах міграційної політики Білого дому, "безсоромною". У свою чергу адміністрація Трампа критикувала Раду за упереджене ставлення до Ізраїлю.