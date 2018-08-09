Россия назвала "драконовскими" новые санкции США
Посольство России в США отреагировало на новые санкции США, которые введут из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Россияне назвали новые санкции США "драконовскими" и в очередной раз заявили, что причины для их введения являются "надуманными".
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В посольстве уточнили, что санкции объявили 8 августа советнику-посланнику в Госдепартаменте.
Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало,
– добавили в посольстве.
Напомним, 22 августа Соединенные Штаты Америки введут новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Добавим, что 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.
Полиция Великобритании считает, что покушение на Скрипаля и его дочь организовывали две группы из России. Одна группа доставила нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Британии, а другая совершила отравления.