Росія назвала "драконівськими" нові санкції США

Посольство Росії в США зреагувало на нові санкції США, які введуть через отруєння Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це мовиться на сайті відомства.

Росіяни назвали нові санкції США "драконівськими" та вкотре заявили, що причини для їх введення є "надуманими".

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У посольстві уточнили, що санкції оголосили 8 серпня раднику-посланнику в Держдепартаменті.

Яких-небудь фактів або доказів, як вже повелося, не прозвучало,

– додали у посольстві.

Нагадаємо, 22 серпня Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції проти Росії через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.



Додамо, що 4 березня 2018 року у британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль та його донька Юлія. Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



Поліція Великобританії вважає, що замах на Скрипаля та його доньку організовували дві групи з Росії. Одна група доставила нервово-паралітичну речовину "Новачок" до Британії, а інша здійснила отруєння.