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Россия не пустила к политзаключенному Кольченко украинского консула

15 Читати новину українською
В России мотивировали это тем, что он – гражданин России.
В России мотивировали это тем, что он – гражданин России. / krymr.com

Российская Федерация вновь не допустила к политзаключенному Александру Кольченко украинского консула. Мотивировали тем, что он – гражданин России.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца.

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В очередной раз РФ отказала в встрече консула с Кольченко, мотивируя, что он является гражданином РФ. Дерзкое нарушение всех норм. Боремся дальше,
– говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что незаконно осужденного в России украинца Александра Кольченко, который 31 мая объявил голодовку, заставляют принять гражданство РФ и шантажируют родителями, которые остались в аннексированном Крыму.

Напомним, 16 мая Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовке с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, которых удерживают на территории РФ и в оккупированном Крыму.
Впоследствии голодовку в поддержку Сенцова объявили еще трое политзаключенных России, а именно – Александр Шумков, Станислав Зимовец и Александр Кольченко.

Теги: Новости политики МИД Украины Украинцы в плену РФ
Источник: 24 канал
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