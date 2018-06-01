Росія не пустила до політв'язня Кольченка українського консула

Російська Федерація знову не допустила до політв'язня Олександра Кольченка українського консула. Мотивували тим, що він – громадянин Росії.

Про це у Twitter повідомила речниця українського МЗС Мар'яна Беца.

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Вкотре РФ відмовила в зустрічі консула з Кольченком, мотивуючи, що він є громадянином РФ. Зухвале порушення всіх норм. Боремось далі,

– йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що незаконно засудженого у Росії українця Олександра Кольченка, який 31 травня оголосив про голодування, змушують прийняти громадянство РФ і шантажують батьками, які залишилися в анексованому Криму.

Вкотре РФ відмовила в зустрічі консула з О.Кольченком, мотивуючи, що він є громадянином РФ. Зухвале порушення всіх норм. Боремось далі — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 1 червня 2018 р.

Нагадаємо, 16 травня Олег Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.

Згодом голодування на підтримку Сенцова оголосили ще троє політв’язнів Росії, а саме – Олександр Шумков, Станіслав Зимовець та Олександр Кольченко.