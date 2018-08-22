Россия ощутимо увеличила резервы золота из-за риска санкций США

Россия пополнила свои золотовалютные резервы на 26,1 тонны банковского золота в июле 2018 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитические данные Международного валютного фонда.

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Таким образом Россия пытается минимизировать потенциальный финансовый ущерб от введения жестких санкций США. Они, в частности, могут касаться расчетов РФ американскими долларами. Это крупнейшее приобретение золота в течение месяца с начала года.

Аналитики оценивают общий размер золотых резервов России в 2170 тонн золота, общая стоимость которого составляет 77,4 миллиарда долларов.

Напомним, 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебного кибервмешательства. Кроме того, ранее 24 канал сообщал, что США введут новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый этап новых американских санкций против России начинается 22 августа. Говорится, прежде всего, о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.