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Росія відчутно збільшила резерви золота через ризик санкцій США

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Росія відчутно збільшила резерви золота через ризик санкцій США

Росія поповнила свої золотовалютні резерви на 26,1 тонну банківського золота у липні 2018 року.

Про це інформує Bloomberg з посиланням на аналітичні дані Міжнародного валютного фонду.

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Таким чином Росія намагається мінімізувати потенційну фінансову шкоду від запровадження жорсткіших санкцій США. Вони, зокрема, можуть стосуватися розрахунків РФ американськими доларами. Це найбільше придбання золота протягом місяця від початку року.

Аналітики оцінюють загальний розмір золотих резервів Росії у 2,17 тисяч тонн золота, загальна вартість якого становить 77,4 мільярди доларів.

Нагадаємо, 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Перший етап нових американських санкцій проти Росії розпочинається 22 серпня. Мовиться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення.

Теги: Новини Росії Санкції
Джерело: 24 Канал
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