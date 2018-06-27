15:32
27 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
28°C 15°C
  • четверг
    28°C 21°C
  • пятница
    23°C 19°C
  • суббота
    19°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Океан кайфа. "Мыльный пузырь лопнул"
Вєсті Кремля
22:54, 26 июня
Вести.UA. Новое ремесло Луценко. Багамский песок Кличко
Вєсті.UA
21:14, 26 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сегодня
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Россия отвергает предложения Украины относительно прекращения огня на Донбассе, – Марчук

464 Читати новину українською
Марчук заявил, что Россия отвергает предложения Украины относительно прекращения огня на Донбассе
Марчук заявил, что Россия отвергает предложения Украины относительно прекращения огня на Донбассе / Rudenko.kiev.ua

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявил, что 27 июня на встрече в Минске российская сторона категорически не воспринимает предложения Украины относительно прекращения огня на Донбассе.

Об этом Марчук написал на своей Facebook-странице.

"Первые два часа дискуссии о прекращении огня прошли в острых взаимных обвинениях. К обсуждению конкретных мер не смогли приступить, поскольку российская сторона категорически не воспринимает предложения украинской стороны", – говорится в сообщении представителя Украины в ТКГ.

Читайте также: Украинской военные помешали боевикам совершить прорыв возле Попасной: детали

Он пояснил, что украинская сторона предлагает обсудить все составляющие самого процесса прекращения огня, начиная с усиленного круглосуточно контроля силами наблюдательной миссии ОБСЕ пограничной зоны неконтролируемой части украинско-российской госграницы.

Цель одна, чтобы СММ ОБСЕ фиксировала и документировала все факты незаконных массовых поставок РФ оружия и боеприпасов сепаратистам. То есть речь идет о создании силами СММ ОБСЕ зоны безопасности вдоль неконтролируемой нами части госграницы. Мы этим предложением подтверждаем утренние согласованные и подписанные минские договоренности,
– написал Марчук.

Он подчеркнул, что российская сторона категорически не соглашается с этим предложением, заявляя, что она не имеет отношения к прекращению огня.

"То есть по их логике, постоянные массовые незаконные поставки Россией сепаратистам тяжелых вооружений и боеприпасов, которыми ведутся постоянные обстрелы украинских позиций, не имеют отношения к проблеме прекращения огня", – отметил представитель Украины в ТКГ.

Марчук также предположил, что российская сторона будет блокировать и другие предложения Украины.

Читайте также: Турчинов назвал залог успеха защиты Украины при масштабном конфликте

 

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе ОБСЕ
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
сегодня, 15:01 Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
Семен Кабакаєв 454
День Конституции 2018: программа праздничных мероприятий в Киеве и других городах Украины
сегодня, 14:00 День Конституции 2018: программа праздничных мероприятий в Киеве и других городах Украины
160
Нет нескольких Украин: как Майдан и война сломали планы "русского мира"
сегодня, 13:00 Нет нескольких Украин: как Майдан и война сломали планы "русского мира"
Павло Казарін 172
Обреченные на некомплект: почему воины уходят из ВСУ и как с этим бороться
сегодня, 12:00 Обреченные на некомплект: почему воины уходят из ВСУ и как с этим бороться
Юрій Бутусов 2261
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
сегодня, 11:00 Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Денис Бігус 255
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук