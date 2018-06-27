Россия отвергает предложения Украины относительно прекращения огня на Донбассе, – Марчук

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявил, что 27 июня на встрече в Минске российская сторона категорически не воспринимает предложения Украины относительно прекращения огня на Донбассе.

Об этом Марчук написал на своей Facebook-странице.

"Первые два часа дискуссии о прекращении огня прошли в острых взаимных обвинениях. К обсуждению конкретных мер не смогли приступить, поскольку российская сторона категорически не воспринимает предложения украинской стороны", – говорится в сообщении представителя Украины в ТКГ.

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Он пояснил, что украинская сторона предлагает обсудить все составляющие самого процесса прекращения огня, начиная с усиленного круглосуточно контроля силами наблюдательной миссии ОБСЕ пограничной зоны неконтролируемой части украинско-российской госграницы.

Цель одна, чтобы СММ ОБСЕ фиксировала и документировала все факты незаконных массовых поставок РФ оружия и боеприпасов сепаратистам. То есть речь идет о создании силами СММ ОБСЕ зоны безопасности вдоль неконтролируемой нами части госграницы. Мы этим предложением подтверждаем утренние согласованные и подписанные минские договоренности,

– написал Марчук.

Он подчеркнул, что российская сторона категорически не соглашается с этим предложением, заявляя, что она не имеет отношения к прекращению огня.

"То есть по их логике, постоянные массовые незаконные поставки Россией сепаратистам тяжелых вооружений и боеприпасов, которыми ведутся постоянные обстрелы украинских позиций, не имеют отношения к проблеме прекращения огня", – отметил представитель Украины в ТКГ.

Марчук также предположил, что российская сторона будет блокировать и другие предложения Украины.

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