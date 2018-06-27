Росія відкидає пропозиції України щодо припинення вогню на Донбасі, – Марчук

Представник України в підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук заявив, що 27 червня на зустрічі в Мінську російська сторона категорично не сприймає пропозиції України щодо припинення вогню на Донбасі.

Про це Марчук написав на своїй Facebook-сторінці.

"Перші дві години дискусії про припинення вогню пройшли в гострих взаємних звинуваченнях. До обговорення конкретних заходів не змогли приступити, оскільки російська сторона категорично не сприймає пропозиції української сторони", – мовиться у повідомленні представника України в ТКГ.

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Він пояснив, що українська сторона пропонує обговорення всі складові самого процесу припинення вогню, починаючи з посиленого цілодобово контролю силами спостережної місії ОБСЄ прикордонної зони неконтрольованої частини українсько-російського держкордону.

Мета одна, щоб СММ ОБСЄ фіксувала і документувала всі факти незаконних масових поставок РФ зброї і боєприпасів сепаратистам. Тобто мова йде про створення силами СММ ОБСЄ зони безпеки вздовж неконтрольованої нами частини держкордону. Ми цією пропозицією підтверджуємо ранішні узгоджені і підписані мінські домовленості,

– написав Марчук.

Він наголосив, що російська сторона категорично не погоджується з цією пропозицією, заявляючи, що вона не має стосунку до припинення вогню.

"Тобто за їх логікою, постійні масові незаконні поставки Росією сепаратистам важких озброєнь і боєприпасів, якими ведуться постійні обстріли українських позицій, не мають відношення до проблеми припинення вогню", – зазначив представник України в ТКГ.

Марчук також припустив, що російська сторона блокуватиме й інші пропозиції України.

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