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      Россия перебрасывает на границу с Украиной снайперов-чеченцев

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      Россия перебрасывает на границу снайперов-чеченцев
      Россия перебрасывает на границу снайперов-чеченцев / Слово и Дело

      Российская Федерация перебрасывает на передовые позиции в Мариуполь снайперское подразделение, укомплектованное лицами чеченской национальности.

      Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник.

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      По его словам, осуществляется минирование районов возможного развертывания боевых действий с использованием оружия, запрещенного международным правом, в частности МОН-200 (минно-осколочная направленая) и ПФМ-1 "Лепесток" (противопехотная фугасная мина).

      Также было отмечено прибытия на передовые позиции российских оккупационных войск на Мариупольском направлении снайперского подразделения, укомплектован лицами исключительно чеченской национальности,
      – отметил Мотузяник.

      Он добавил, что российское оккупационное командование усиливает подготовку к активизации боевых действий в Донбассе путем создания и развертывания на передовых позициях дополнительных подразделений.

      Напомним, слухи о подготовке наступления Россия распускает несколько недель. За это время, до границы с Украиной подтянули сотни единиц техники. В частности, 16 декабря беспилотник ОБСЕ зафиксировал две буксируемые гаубицы вблизи населенного пункта Новое, что западнее Луганска.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Міністерство оборони України
      Источник: 24 канал
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