Россия перебрасывает на границу с Украиной снайперов-чеченцев

Российская Федерация перебрасывает на передовые позиции в Мариуполь снайперское подразделение, укомплектованное лицами чеченской национальности.

Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник.

Читайте также: Сутки на Донбассе: украинские защитники дали отпор врагу и уничтожили 8 оккупантов

По его словам, осуществляется минирование районов возможного развертывания боевых действий с использованием оружия, запрещенного международным правом, в частности МОН-200 (минно-осколочная направленая) и ПФМ-1 "Лепесток" (противопехотная фугасная мина).

Также было отмечено прибытия на передовые позиции российских оккупационных войск на Мариупольском направлении снайперского подразделения, укомплектован лицами исключительно чеченской национальности,

– отметил Мотузяник.

Он добавил, что российское оккупационное командование усиливает подготовку к активизации боевых действий в Донбассе путем создания и развертывания на передовых позициях дополнительных подразделений.

Напомним, слухи о подготовке наступления Россия распускает несколько недель. За это время, до границы с Украиной подтянули сотни единиц техники. В частности, 16 декабря беспилотник ОБСЕ зафиксировал две буксируемые гаубицы вблизи населенного пункта Новое, что западнее Луганска.