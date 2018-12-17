Росія перекидає на кордон з Україною снайперів-чеченців

Російська Федерація перекидає на передові позиції під Маріуполь снайперський підрозділ, що укомплектований особами чеченської національності.

Про це повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

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За його словами, здійснюється мінування районів можливого розгортання бойових дій з використанням озброєнь, заборонених міжнародним правом, зокрема МОН-200 (мінно-осколочна направлена) та ПФМ-1 "Лепесток" (протипіхотна фугасна міна).

Також було відмічено прибуття на передові позиції російських окупаційних військ на Маріупольському напрямку снайперського підрозділу, що укомплектований особами виключно чеченської національності,

– наголосив Мотузяник.

Він додав, що російське окупаційне командування посилює підготовку до активізації бойових дій на Донбасі шляхом створення та розгортання на передових позиціях додаткових підрозділів.

Нагадаємо, чутки про підготовку наступу Росія розпускає кілька тижнів. За це час, до кордону з Україною стягнули сотні одиниць техніки. Зокрема, 16 грудня безпілотник ОБСЄ зафіксував дві буксирувані гаубиці поблизу населеного пункту Нове на захід від Луганська.