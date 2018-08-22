Россия перекроет Крымский мост в День Независимости Украины: известна причина

24 августа, в День Независимости Украины, Россия планирует провести антитеррористические учения "Циклон-Вихрь - 2018". На время тренировок движение автомобилей по Крымскому мосту, которым оккупанты соединили материковую часть РФ с аннексированным полуостровом, будет заблокировано в течение всего дня.

Всего в тренировках примут участие сотрудники российских спецслужб ФСБ, МЧС, полиции и Следственного комитета, сообщает "Юга".

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Учения "Циклон-Вихрь – 2018" начнутся 23 августа в Краснодарском крае.

Из-за обучения 24 августа временно перекроют движение автомобилей в районе Крымского моста и подходов к нему,

– говорится в сообщении.

Как отмечают в РФ, основная цель тренировок – предотвращение терактов на наземном и водном транспорте, а также минимизация вреда от них.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Европейский Союз ввел санкции против шести компаний из России, принимавших участие в строительстве Крымского моста. Также известно, что помогали Кремлю возвести сооружение компании из Нидерландов.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.