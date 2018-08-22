Росія перекриє Кримський міст у День Незалежності України: відома причина

24 серпня, у День Незалежності України, Росія планує провести антитерористичні навчання "Циклон-Вихор - 2018". На час тренувань рух автомобілів по Кримському мосту, яким окупанти з'єднали материкову частину РФ з анексованим півостровом, буде заблоковано протягом усього дня.

Загалом у тренуваннях візьмуть участь співробітники російських спецслужб ФСБ, МНС, поліції та Слідчого комітету, повідомляє "Юга".

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Самі навчання "Циклон-Вихор - 2018" розпочнуться 23 серпня у Краснодарському краї Росії.

Через навчання 24 серпня тимчасово перекриють рух автомобілів в районі Кримського моста і підходів до нього,

– йдеться у повідомленні.

Як зазначають у РФ, основна мета тренувань – запобігання терактам на наземному і водному транспорті, а також мінімізація шкоди від них.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Європейський Союз запровадив санкції проти шести компаній з Росії, які брали участь у будівництві Кримського мосту. Також відомо, що допомагали Кремлю звести споруду компанії з Нідердандів.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.