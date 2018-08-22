13:07
22 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 14°C
  • четвер
    23°C 11°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської
Вєсті Кремля
21:16, 21 серпня
Вєсті.UA. Поплавський подався в лікарі. Медіаімперія Медведчука
Вєсті.UA
21:02, 21 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія перекриє Кримський міст у День Незалежності України: відома причина

310 Читать новость на русском
Кримський міст перекриють 24 серпня
Кримський міст перекриють 24 серпня / most.life

24 серпня, у День Незалежності України, Росія планує провести антитерористичні навчання "Циклон-Вихор - 2018". На час тренувань рух автомобілів по Кримському мосту, яким окупанти з'єднали материкову частину РФ з анексованим півостровом, буде заблоковано протягом усього дня.

Загалом у тренуваннях візьмуть участь співробітники російських спецслужб ФСБ, МНС, поліції та Слідчого комітету, повідомляє "Юга".

Читайте також: Кримський міст встановив новий "рекорд"

Самі навчання "Циклон-Вихор - 2018" розпочнуться 23 серпня у Краснодарському краї Росії.

Через навчання 24 серпня тимчасово перекриють рух автомобілів в районі Кримського моста і підходів до нього,
– йдеться у повідомленні.

Як зазначають у РФ, основна мета тренувань – запобігання терактам на наземному і водному транспорті, а також мінімізація шкоди від них.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Європейський Союз запровадив санкції проти шести компаній з Росії, які брали участь у будівництві Кримського мосту. Також відомо, що допомагали Кремлю звести споруду компанії з Нідердандів.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.

Теги: Новини України Новини політики День Незалежності Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Кримський міст Новини Криму
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Невыученные уроки: почему Украина не среагировала на российско-грузинскую войну
сьогодні, 13:00 Невыученные уроки: почему Украина не среагировала на российско-грузинскую войну
Павло Казарін
Военный парад – это карго-культ по совку, или Почему его не стоит проводить в Киеве
сьогодні, 12:02 Военный парад – это карго-культ по совку, или Почему его не стоит проводить в Киеве
Ілля Кенігштейн
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 11:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Останні дні Сонячної системи, або Як "помиратиме" Земля
сьогодні, 11:03 Останні дні Сонячної системи, або Як "помиратиме" Земля
Борис Немировський
Пам’ятні дати 2018 року, які повинен знати кожен українець
сьогодні, 10:01 Пам’ятні дати 2018 року, які повинен знати кожен українець
Євгенія Мазур
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
"Карпати" розписали нічию з ФК "Акжайик"
 24 січня 2017 , 18:00
Шахтар – Оденсе – 3:2 – Відео голів і огляд матчу
 3 липня 2017 , 21:10
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук