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      Россия повысила цены на газ в Армении: Пашинян прокомментировал ситуацию

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      "Газпром Армении"
      "Газпром Армении" / Фото из открытых источников

      Цена российского газа для Армении выросла на 15 долларов. Нововведения начали действовать уже с 1 января 2019 года.

      Об этом сообщает "Радио Азатутюн".

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      Согласно дополнительному соглашению к контракту между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" отныне цена за газ составит 165 долларов за тысячу кубических метров. Цена за поставку повышается на границе Грузии и Армении.

      По словам Николы Пашиняна, исполняющего обязанности премьер-министра Армении, несмотря на рост цены на газ на границе, для потребителей Армении ничего не изменится "благодаря определенным внутренним регулированием". Такое обращение он опубликовал у себя на странице в Facebook.

      Напомним, 9 декабря 2018 года, в Армении состоялись досрочные парламентские выборы. Победил политический блок Николы Пашиняна "Наш шаг".

      Теги: Новости России Тарифы Газ Тарифы на газ Цены Газпром Новости Армении
      Источник: 24 Канал
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