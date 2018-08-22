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Россия прекратит транзит газа через Украину: Климкин назвал причину

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РФ прекратит поставлять газ через Украину после реализации "Северного потока-2"
РФ прекратит поставлять газ через Украину после реализации "Северного потока-2" / Фото из открытых источников

Российская Федерация в любой способ обязательно прекратит поставки газа через территорию Украины, если будет построен трубопровод "Северный поток-2". В июле его начали прокладывать с РФ в Германию через Балтийское море в обход Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

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Есть энергетическая проблематика, "Северный поток". Вы знаете, был очень сложный первый раунд переговоров с Еврокомиссией и российской стороной. Мы говорим, что на нашу ГТС и вообще на Украину должны быть распространены европейские правила. Почему тогда теоретический "Северный поток" должен быть лишен любых европейских правил?
– отметил дипломат.

По мнению главы МИД, если теоретически этот газопровод будет построен, то Россия обязательно прекратит транзит через украинский маршрут, несмотря на все данные перед этим гарантии.

"Причем это может быть и физически: начиная от манипуляций, как газовые войны, и заканчивая какими-то террористическими актами. Здесь доверия нет и мы будем последовательно против этого бороться", – заявил Климкин.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?
Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Павел Климкин Газовый конфликт Северный поток-2 МИД Украины
Источник: 24 Канал
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