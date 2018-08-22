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Росія припинить транзит газу через Україну: Клімкін назвав причину

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РФ припинить постачати газ через Україну після реалізації "Північного потоку-2"
РФ припинить постачати газ через Україну після реалізації "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація у будь-який спосіб обов’язково припинить постачання газу через територію України, якщо буде збудований трубопровід "Північний потік-2". У липні його почали прокладати з РФ в Німеччину через Балтійське море в обхід України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

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Є енергетична проблематика, "Північний потік". Ви знаєте, був дуже складний перший раунд переговорів з Єврокомісією і російською стороною. Ми говоримо, що на нашу ГТС і взагалі на Україну мають бути розповсюджені європейські правила. Чому тоді теоретичний "Північний потік" має бути позбавлений будь-яких європейських правил?
– зауважив дипломат.

На думку глави МЗС, якщо теоретично цей газопровід буде побудований, то Росія обов’язково припинить транзит через український маршрут, незважаючи на усі дані перед цим гарантії.

"При чому це може бути й фізично: починаючи від маніпуляцій, як газові війни, і закінчуючи якимись терористичними актами. Тут довіри немає і ми будемо послідовно проти цього боротись", – заявив Клімкін.

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Північний потік-2 Україна – Росія Газовий конфлікт Павло Клімкін МЗС України
Джерело: 24 Канал
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