Россия превращается в классическое криминальное государство, – эксперт о скандале со Скрипалем

Великобритания вышлет 23 российских дипломата в ответ на покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщил в эфир 24 канала журналист "Радио Свобода" Олег Рац.

"Заметным моментом британского премьера стало решение о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов. Тереза ​​Мэй определила их как скрытых агентов российской разведки. Вместе с представителями Британских служб безопасности Премьер приняла план разрушения шпионской сети, которая образовалась в стране. Согласно плану Британского руководства будет осуществляться тщательная проверка всех частных авиарейсов из России в Великобританию ", – отметил журналист.

По его словам, британское руководство приняло решение замораживать российские государственные доходы в Великобритании, если будут существовать доказательства того, что они будут угрожать жизни, или же недвижимости граждан и жителей Соединенного Королевства.

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Журналист также отметил, что Тереза ​​Мэй отозвала приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетить Лондон, и сообщила, что Министры Британского правительства и члены королевской семьи не приедут на матчи Чемпионата мира по футболу, который состоится в России.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним был отравлен и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.