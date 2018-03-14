Росія перетворюється на класичну кримінальну державу, – експерт про скандал зі Скрипалем

Великобританія вишле 23 російських дипломатів у відповідь на замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це повідомив у ефір 24 Каналу журналіст "Радіо Свобода" Олег Рац.

"Помітним моментом британського Прем'єра стало рішення про вислання з Великої Британії 23 російських дипломатів. Тереза Мей визначила їх, як прихованих агентів російської розвідки. Разом з представниками Британських служб безпеки Прем'єр ухвалила план руйнування шпигунської мережі, яка утворилася у країні. Згідно з планом Британського керівництва буде здійснюватися ретельна перевірка всіх приватних авіарейсів з Росії до Великої Британії", – наголосив журналіст.

За його словами, британське керівництво ухвалило рішення заморожувати російські державні статки у Британії, якщо існуватимуть докази того, що вони загрожуватимуть життю, або ж нерухомості громадян та мешканців Сполученого Королівства.

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Журналіст також наголосив на тому, що Тереза Мей відкликала запрошення Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова відвідати Лондон, і повідомила, що Міністри Британського уряду та члени королівської родини не приїдуть на матчі Чемпіонату світу з футболу, який має відбутися у Росії.

Нагадаємо, Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.