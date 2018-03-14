11:05
15 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
3°C -5°C
  • п'ятниця
    -1°C -9°C
  • субота
    -6°C -9°C
  • неділя
    -8°C -19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Напалм Терези Мей. Дагестан проти Путіна
Вєсті Кремля
08:51, сьогодні
Вєсті UA. Гімнотворець Шуфрич. Співочі здібності Ляшка
Вєсті.UA
20:53, 14 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

Росія перетворюється на класичну кримінальну державу, – експерт про скандал зі Скрипалем

22:47, 14 березня 1062 Читать новость на русском

Великобританія вишле 23 російських дипломатів у відповідь на замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це повідомив у ефір 24 Каналу журналіст "Радіо Свобода" Олег Рац.

"Помітним моментом британського Прем'єра стало рішення про вислання з Великої Британії 23 російських дипломатів. Тереза Мей визначила їх, як прихованих агентів російської розвідки. Разом з представниками Британських служб безпеки Прем'єр ухвалила план руйнування шпигунської мережі, яка утворилася у країні. Згідно з планом Британського керівництва буде здійснюватися ретельна перевірка всіх приватних авіарейсів з Росії до Великої Британії", – наголосив журналіст.

За його словами, британське керівництво ухвалило рішення заморожувати російські державні статки у Британії, якщо існуватимуть докази того, що вони загрожуватимуть життю, або ж нерухомості громадян та мешканців Сполученого Королівства.

Читайте також: Сарказм, презирство та зневага, – Тереза Мей звинуватила Росію у отруєнні Скрипаля

Журналіст також наголосив на тому, що Тереза Мей відкликала запрошення Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова відвідати Лондон, і повідомила, що Міністри Британського уряду та члени королівської родини не приїдуть на матчі Чемпіонату світу з футболу, який має відбутися у Росії.

Нагадаємо, Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

Теги: Новини України Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія Новини Росії Тереза Мей
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 14 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Савченко підозрюють у підготовці державного перевороту, – Геращенко
сьогодні, 10:25 Савченко підозрюють у підготовці державного перевороту, – Геращенко
713
Вчені з’ясували, що вбиває нашу продуктивність
сьогодні, 10:09 Вчені з’ясували, що вбиває нашу продуктивність
1177
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук