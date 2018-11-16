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      Россия пригрозила закрыть Азовское море украинским судам: появилась реакция Туки

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      Тука прокомментировал заявление РФ о возможности закрытия Азовского моря
      Тука прокомментировал заявление РФ о возможности закрытия Азовского моря / Коллаж 24 канала

      Россия действительно имеет возможность в короткие сроки перекрыть Керченский пролив и Азовское море для украинских судов. Однако, соответствующие заявления делают те россияне, которые не имеют реальной власти.

      Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает "Прямой".

      Читайте также: Эскалация в Азовском море: Наев рассказал о попытках оккупантов усилить конфликт

      Ранее 24 канал сообщал, что член комитета по обороне и безопасности Совета российской Федерации Франц Клинцевич прокомментировал задержание 15 судов украинскими пограничниками из-за посещения портов Крыма, назвав эту ситуацию беспределом. Он подчеркнул, что Россия "буквально за минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

      Тука допускает, что Москва действительно может прибегнуть к таким действиям, однако для того, чтобы перекрыть судоходство в Керченском проливе, совсем необязательно использовать военно-морские силы.

      Действительно, у России такие возможности есть, и не надо на это закрывать глаза и делать вид будто это нас не касается. Действительно, Россия имеет физические возможности в краткосрочный период перекрыть Керченский пролив, таким образом заблокировать движение любых судов, украинских или международных, через Керченский пролив. Это соответствует действительности,
      – сказал Тука.

      Вместе с тем, чиновник отметил, что если ответ от РФ и будет, то ожидать его стоит в течение нескольких дней, или на выходных.

      При этом Тука выразил убеждение, что член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич является "неудачной копией" лидера ЛДПР в российской Госдуме Владимира Жириновского.

      "Этот человек постоянно выступает с милитаристскими, радикальными призывами и все время позиционирует себя "витязем русского мира". На самом деле, этот человек не имеет никакой власти, кроме возможности выступать на эфирах", – подчеркнул заместитель министра.

      Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию относительно ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.

      Теги: Новости Украины Водный транспорт Новости политики Новости России Георгий Тука Украина – Россия Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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