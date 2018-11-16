20:12
16 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Роскосмос" летить на Пандору. Дзвін Путіна
      Вєсті Кремля
      22:21, 15 листопада
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Росія пригрозила закрити Азовське море українським суднам: з'явилась реакція Туки

      6081 Читать новость на русском
      Тука прокоментував заяву РФ про можливість закрите Азовське море
      Тука прокоментував заяву РФ про можливість закрите Азовське море / Колаж 24 каналу

      Росія дійсно має можливість в короткі терміни перекрити Керченську протоку і Азовське море для українських суден. Проте, відповідні заяви роблять ті росіяни, які не мають реальної влади.

      Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає "Прямий".

      Читайте також: Ескалація в Азовському морі: Наєв розповів про спроби окупантів посилити конфлікт

      Раніше 24 канал повідомляв, що член комітету з оборони і безпеки російської Ради Федерації Франц Клінцевич прокоментував затримання 15 суден українськими прикордонниками за відвідування портів Криму, назвавши цю ситуацію свавіллям. Він наголосив, що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України.

      Тука припускає, що Москва дійсно може вдатися до таких дій, однак для того, аби перекрити судноплавство в Керченській протоці, зовсім необов'язково використовувати військово-морські сили.

      Дійсно, у Росії такі можливості є, і не треба на це заплющувати очі і робити вигляд ніби це нас не стосується. Дійсно, Росія має фізичні можливості в короткотерміновий період перекрити Керченську протоку, таким чином заблокувати рух будь-яких суден, українських чи міжнародних, через Керченську протоку. Це відповідає дійсності,
      – сказав Тука.

      Водночас, чиновник зазначив, що якщо відповідь від РФ і буде, то очікувати її варто протягом кількох днів, або на вихідних.

      При цьому Тука висловив переконання, що член комітету з оборони і безпеки Ради Федерації Франц Клінцевич є "невдалою копією" лідера ЛДПР у російській Держдумі Володимира Жириновського.

      "Ця людина постійно виступає з мілітаристськими, радикальними закликами і весь час позиціонує себе "витязем русского миру". Насправді, ця людина не має жодної влади, окрім можливості виступати на ефірах", – підкреслив заступник міністра.

      Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, у Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.

      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Георгій Тука Водний транспорт Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Українські міста у рейтингу найбрудніших міст світу: інфографіка
      сьогодні , 20:00 Українські міста у рейтингу найбрудніших міст світу: інфографіка
      Олена Булан 616
      Надо "сорвать пломбы" по всей Украине
      сьогодні , 19:00 Надо "сорвать пломбы" по всей Украине
      Юрій Бутусов 875
      Масштабна атака: чому Пушилін заявив про вихід з мінських домовленостей
      сьогодні , 17:00 Масштабна атака: чому Пушилін заявив про вихід з мінських домовленостей
      Олексій Чибісов 5452
      "Євробляхи" і електромобілі збурили автожиття в Україні
      сьогодні , 15:00 "Євробляхи" і електромобілі збурили автожиття в Україні
      Артем Овдієнко 959
      Як поїхати на заробітки і не потрапити у рабство: що необхідно знати
      сьогодні , 14:25 Як поїхати на заробітки і не потрапити у рабство: що необхідно знати
      Яніна Ткачук 2200
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Карикатура тижня: велорейтинг Кличка
       24 квітня 2016 , 19:02 1
      У Львові активно поширюється псевдо-волонтерство
       18 березня 2015 , 13:32
      Хацкевич: Динамо перевіряють на характер – він є
       1 жовтня , 16:05
      Киянка сокирою пошматувала Porsche: відео
       13 листопада , 15:57
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук