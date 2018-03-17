Россия проводит съемки антиукраинских видео на Донбассе, – разведка
По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия снимает постановочные антиукраинские видео про так называемое нарушение режима тишины Украиной.
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Максим Праута на брифинге в субботу, 17 марта.
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Известно, что в Новочеркасске начал подготовку очередного цикла фейковых видеоматериалов антиукраинской направленности на временно оккупированных территориях Донбасса.
В частности 15 и 16 марта этого года в населенных пунктах Новоазовского района Донецкой области специалисты центра вместе с боевиками снимали постановочных видео фабрикации недостоверных сообщений о так называемом нарушении украинской стороной режима прекращения огня,
– отметил Праута.
К съемкам привлечены представители российских СМИ и депутаты оккупационных администраций.
К слову, за прошедшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 1 раз открывали огонь по украинским военным на востоке Украины.