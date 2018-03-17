Росія проводить зйомки антиукраїнських відео на Донбасі, – розвідка

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія знімає постановні антиукраїнські відео про так зване порушення режиму тиші Україною.

Про це зазначив речник Міністерства оборони з питань АТО Максим Праута на брифінгу у суботу, 17 березня, у Києві.

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Відомо, що в Новочеркаську розпочав підготовку чергового циклу фейкових відеоматеріалів антиукраїнської спрямованості на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Зокрема 15 та 16 березня цього року у населених пунктах Новоазовського району Донецької області фахівці центру разом з бойовиками знімали постановні відео для фабрикування невірогідних повідомлень про так зване порушення українською стороною режиму припинення вогню,

– зазначив Праута.

До фільмування залучено представники російських ЗМІ та депутати окупаційних адміністрацій.

До слова, за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 1 раз відкривали вогонь по українських військових на сході України.