Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы, – МИД РФ

Россия рассматривает все возможные варианты дальнейшего развития отношений с Советом Европы, включая выход из этой организации.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, пишет ТАСС.

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Грушко отметил, что "дискриминация по политическим мотивам неприемлема".

Мы рассматриваем все опции наших возможных действий, в том числе и вариант выхода из состава СЕ. Надеемся, что в конечном итоге у наших оппонентов возобладает здравый смысл. Мяч находится на стороне тех, кто принимал решение об исключении российской делегации: они должны это решение пересмотреть, если, конечно, руководствуются глубинными интересами о сохранении функциональности организации,

– добавил заместитель министра иностранных дел РФ.

Он считает, что ПАСЕ должна направить приглашение российским депутатам, заявив о том, что "дискриминационный режим остался в прошлом".

Что такое ПАСЕ?

Это один из двух главных уставных органов Совета Европы. В его состав входят представители парламентов всех государств-членов. ПАСЕ является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества. Ассамблея принимает резолюции и рекомендации на основе докладов, которые готовят депутаты. Среди важных полномочий – выборы Генерального секретаря Совета Европы и его заместителя, судей Европейского суда по правам человека, принятие заключений по кандидатурам новых государств-членов, мониторинг выполнения ими обязательств, взятых при вступлении.

Тогда оно было бы рассмотрено нашими депутатами. Однако такие сигналы сегодня не поступают. Регламентный комитет ранее принял косметические изменения, но они, к сожалению, не меняют суть дела,

– пояснил Грушко.

К слову, министры иностранных дел стран ЕС приняли санкции в отношении четырех россиян, пятерых сирийцев и одной сирийской компании в рамках нового режима санкций за применение химического оружия.

Напомним, что Государственная Дума России отказалась направлять в 2019 году делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. В ответ на это глава делегации Украины в ПАСЕ и народный депутат Владимир Арьев заявил, что РФ не смогла "переломить" организацию.