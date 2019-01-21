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      Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы, – МИД РФ

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      Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы
      Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы / news.rambler.ru

      Россия рассматривает все возможные варианты дальнейшего развития отношений с Советом Европы, включая выход из этой организации.

      Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, пишет ТАСС.

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      Грушко отметил, что "дискриминация по политическим мотивам неприемлема".

      Мы рассматриваем все опции наших возможных действий, в том числе и вариант выхода из состава СЕ. Надеемся, что в конечном итоге у наших оппонентов возобладает здравый смысл. Мяч находится на стороне тех, кто принимал решение об исключении российской делегации: они должны это решение пересмотреть, если, конечно, руководствуются глубинными интересами о сохранении функциональности организации,
      – добавил заместитель министра иностранных дел РФ.

      Он считает, что ПАСЕ должна направить приглашение российским депутатам, заявив о том, что "дискриминационный режим остался в прошлом".

      Что такое ПАСЕ?
      Это один из двух главных уставных органов Совета Европы. В его состав входят представители парламентов всех государств-членов. ПАСЕ является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества. Ассамблея принимает резолюции и рекомендации на основе докладов, которые готовят депутаты. Среди важных полномочий – выборы Генерального секретаря Совета Европы и его заместителя, судей Европейского суда по правам человека, принятие заключений по кандидатурам новых государств-членов, мониторинг выполнения ими обязательств, взятых при вступлении.

      Тогда оно было бы рассмотрено нашими депутатами. Однако такие сигналы сегодня не поступают. Регламентный комитет ранее принял косметические изменения, но они, к сожалению, не меняют суть дела,
      – пояснил Грушко.

      К слову, министры иностранных дел стран ЕС приняли санкции в отношении четырех россиян, пятерых сирийцев и одной сирийской компании в рамках нового режима санкций за применение химического оружия.

      Напомним, что Государственная Дума России отказалась направлять в 2019 году делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. В ответ на это глава делегации Украины в ПАСЕ и народный депутат Владимир Арьев заявил, что РФ не смогла "переломить" организацию.

      Теги: Новости политики ПАСЕ Санкции Новости России Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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