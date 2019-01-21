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      Росія розглядає можливість виходу з Ради Європи, – МЗС РФ

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      Росія розглядає можливість виходу з Ради Європи
      Росія розглядає можливість виходу з Ради Європи / news.rambler.ru

      Росія розглядає всі можливі варіанти подальшого розвитку відносин з Радою Європи, включаючи вихід з цієї організації.

      Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Александр Грушко, пише ТАСС .

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      Грушко зазначив, що "дискримінація з політичних мотивів неприйнятна".

      Ми розглядаємо всі опції наших можливих дій, в тому числі і варіант виходу зі складу РЄ. Сподіваємося, що в кінцевому підсумку у наших опонентів візьме гору здоровий глузд. М'яч знаходиться на боці тих, хто приймав рішення про виключення російської делегації: вони повинні це рішення переглянути, якщо, звичайно, керуються глибинними інтересами про збереження функціональності організації,
      – додав заступник міністра закордонних справ РФ.

      Він вважає, що ПАРЄ має направити запрошення російським депутатам, заявивши про те, що "дискримінаційний режим залишився в минулому".

      Що таке ПАРЄ?Це один із двох головних статутних органів Ради Європи. До його складу входять представники парламентів усіх держав-членів. ПАРЄ є найстарішим в Європі органом міжпарламентської співпраці. Асамблея приймає резолюції та рекомендації на основі доповідей, що їх готують депутати. Серед важливих повноважень – вибори Генерального секретаря Ради Європи та його заступника, суддів Європейського суду з прав людини, прийняття висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при вступі.

      Тоді воно було б розглянуто нашими депутатами. Однак такі сигнали сьогодні не надходять. Регламентний комітет раніше прийняв косметичні зміни, але вони, на жаль, не змінюють суть справи,
      – пояснив Грушко.

      До слова, міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили санкції стосовно чотирьох росіян, п’ятьох сирійців і однієї сирійської компанії в рамках нового режиму санкцій за застосування хімічної зброї.

      Нагадаємо, що Державна Дума Росії відмовилася направляти в 2019 році делегацію до Парламентської асамблеї Ради Європи. У відповідь на це голова делегації України у ПАРЄ та народний депутат Володимир Ар'єв заявив, що РФ не змогла "переламати" організацію.

      Теги: Новини політики Євросоюз Новини Росії Санкції ПАРЄ
      Джерело: 24 Канал
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