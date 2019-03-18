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      Россия собирается пополнить свой Черноморский флот 13 новыми военными кораблями

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      Черноморский флот РФ
      Черноморский флот РФ / Фото из открытых источников

      Черноморский флот Российской Федерации собираются пополнить 13 новыми кораблями и судами, часть которых будет оснащена ракетами "Калибр".

      В общем, старт модернизации российского флота начался в 2014 году, когда Российская Федерация аннексировала Крым. О новом пополнении ЧМ РФ сообщил командующий войсками Южного военного округа России генерал-полковник Александр Дворников, передает ТАСС.

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      Да, он рассказал, что на стадии испытаний находится патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", скоростной транспортно-десантный катер нового проекта и морской буксир "Сергей Балк".

      Кроме того, планируется поступление еще 13 новых кораблей и судов, в том числе малых ракетных кораблей различных проектов, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр".

      Что известно о ракетах "Калибр"?Это – семейство крылатых ракет, разработанных в России. В частности, известно о противокорабельных ракетах этого типа и ракетах для поражения наземных целей. Вероятно, на некоторые модификации ракет этого семейства возможна установка ядерной боевой части.


      Крылатая ракета "Калибр"

      Правда, когда эти корабли прибудут в оккупированный Крым Дворников не уточнил.

      Вместо этого он сообщил, что за пять лет аннексии полуострова российский флот значительно усилили новые образцы военной техники, а процесс перевооружения продолжается. Да, небо над Крымским полуостровом сейчас контролируют российские системы противовоздушной обороны, в частности, четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

      Также со стороны моря полуостров контролируют ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

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      Отметим, что за 5 лет аннексии Крыма Россия сумела превратить полуостров в гигантскую военную базу. Количество своих военных в Крыму за это время РФ увеличила почти втрое.

      Что известно об аннексии Крыма Россией?В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".

      16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.

      Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

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      Теги: Украина – Россия Аннексия Крыма Новости России Новости политики Новости Крыма Чорное море Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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