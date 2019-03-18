Росія збирається поповнити свій Чорноморський флот 13 новими військовими кораблями

Чорноморський флот Російської Федерації збираються поповнити 13 новими кораблями і суднами, частина яких буде оснащена ракетами "Калібр".

Загалом, старт модернізації російського флоту розпочався у 2014 році, коли Російська Федерація анексувала Крим. Про нове поповнення ЧМ РФ повідомив командувач військами Південного військового округу Росії генерал-полковник Олександр Дворніков, передає ТАСС.

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Так, він розповів, що на стадії випробувань перебуває патрульний корабель "Дмитро Рогачов", швидкісний транспортно-десантний катер нового проекту і морський буксир "Сергій Балк".

Окрім того, планується надходження ще 13 нових кораблів і суден, в тому числі малих ракетних кораблів різних проектів, оснащених крилатими ракетами "Калібр".

Що відомо про ракети "Калібр"? Це – сімейство крилатих ракет, розроблених у Росії. Зокрема, відомо про протикорабельні ракети цього типу і ракети для ураження наземних цілей. Імовірно, на деякі модифікації ракет цього сімейства можливе встановлення ядерної бойової частини.





Крилата ракета "Калібр"



Щоправда, коли ці кораблі прибудуть в окупований Крим Дворніков не уточнив.

Натомість він повідомив, що за п'ять років анексії півострова російський флот значно посилили нові зразки військової техніки, а процес переозброєння триває. Так, небо над Кримським півостровом зараз контролюють російські системи протиповітряної оборони, зокрема, чотири дивізіони зенітних ракетних систем С-400 "Тріумф".

Також з боку моря півострів контролюють ракетні комплекси "Бал" і "Бастіон.

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Зазначимо, що за 5 років анексії Криму Росія зуміла перетворити півострів на велетенську військову базу. Кількість своїх військових у Криму за цей час РФ збільшила майже втричі.

Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".



16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.



Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.