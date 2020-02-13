Россия требует созвать Совбез ООН для обсуждения минских соглашений

В пятую годовщину подписания минских соглашений Россия решила обсудить их выполнение. Страна-агрессор инициировала открытое заседание в Совете Безопасности ООН. На нем планируют проанализировать выполнение договоренностей.

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский, сообщает "Интерфакс".

Обратите внимание! Половина россиян в ООН – агенты ФСБ России, – Ельченко

По его словам, заседание Совбеза с участием представителя ОБСЕ состоится предварительно 18 февраля во второй половине дня.

Как Украина предлагает изменить минские договоренности?Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников заявил, что позиция украинской стороны относительно минских соглашений остается неизменной. Документ следует пересмотреть в части контроля над границей и проведения выборов на Донбассе. Это, отметил Резников, провозгласил еще президент Зеленский во время саммита "нормандской четверки" в Париже и от своих слов он не отступает.

Что такое Совет Безопасности ООН

Постоянный орган ООН, на который возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбез входят пять постоянных членов – Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, а также десять членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года по географическому признаку.

Пять из десяти непостоянных членов переизбираются ежегодно. В отличие от других органов ООН, только Совет Безопасности имеет право принимать решения, обязательные для выполнения всеми членами ООН. Украина была непостоянным членом Совбеза в 1948-1949, 1984-1985, 2000-2001, 2016-2017 годах.

К слову, Украина заплатит примерно 1,7 миллиона долларов в бюджет ООН на 2020 год.