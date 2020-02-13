Росія вимагає скликати Радбез ООН для обговорення мінських угод

У п'яту річницю підписання мінських угод Росія вирішила обговорити їх виконання. Країна-агресор ініціювала відкрите засідання в Раді Безпеки ООН. На ньому планують проаналізувати виконання домовленостей.

Про це заявив перший заступник постійного представника Росії при організації Дмитро Полянський, повідомляє "Інтерфакс".

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За його словами, засідання Радбезу за участі представника ОБСЄ відбудеться попередньо 18 лютого у другій половині дня.

Як Україна пропонує змінити мінські домовленості?Раніше представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Олексій Резніков заявив, що позиція української сторони щодо мінських угод залишається незмінною. Документ слід переглянути у частині контролю над кордоном і проведення виборів на Донбасі. Це, зауважив Резніков, проголосив ще президент Зеленський під час саміту "нормандської четвірки" у Парижі й від своїх слів він не відступає.

Що таке Рада Безпеки ООН

Постійний орган ООН, на який покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки. У Радбез входять п'ять постійних членів – Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція, а також десять членів, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки за географічною ознакою.

П'ять з десяти непостійних членів переобираються щороку. На відміну від інших органів ООН, тільки Рада Безпеки має право ухвалювати рішення, обов'язкові для виконання всіма членами ООН. Україна була непостійним членом Радбезу у 1948-1949, 1984-1985, 2000-2001, 2016-2017 роках.

До слова, Україна заплатить приблизно 1,7 мільйона доларів до бюджету ООН на 2020 рік.