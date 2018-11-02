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      Россия уменьшила количество остановок судов в Азовском море, – Грымчак

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      Гримчак рассказал, что РФ стала реже останавливать судна в Азовском море
      Гримчак рассказал, что РФ стала реже останавливать судна в Азовском море / radiosvoboda.org

      Российская Федерация уменьшила количество остановок судов в Азовском море. Вместе с тем, украинская сторона пока опрашивает капитанов остановленных ранее судов и готовит иски против РФ в международные инстанции.

      Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире "5 Канала".

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      Насколько мне известно, количество тех инцидентов, которые были в море, уменьшилось со стороны Российской Федерации. В связи с тем, что появилась позиция Украины, Вооруженные силы Украины, которые там начали отрабатывать свое. Я думаю, что это повлияло, потому что на сегодня количество остановок (судов, – 24 Канал) уменьшилось,
      – сказал Гримчак.

      Кроме того, он отметил, что сейчас существует вопрос разграничения Азовского моря и вопросы того, что в 2003 году страны подписали соглашение, по которому Азовское море было признано внутренним морем России и Украины.

      "И это создает для нас определенные неудобства, в том числе и в получении международной помощи сейчас. Насколько мне известно, сегодня у нас проходит опрос тех капитанов судов, которые были остановлены. Мы готовим иски, если уже не подали, по поводу строительства Крымского моста и по поводу того, что на сегодня Российская Федерация в акватории Азовского моря превышает свои законные права", – добавил чинвоник.

      Напомним, 25 октября, Европейский парламент одобрил проект резолюции, предусматривающей ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.

      К слову, за последние месяцы Россия задержала более 150 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. Из-за этого Украина понесла немалые финансовые убытки. После этого Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за чего ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

      Какова цель России в Азовском море?
      Президент Украины Петр Порошенко в интервью The Washington Post объяснил, что цель России – оккупировать Азовское море так же, как был оккупирован Крым. Украина имеет абсолютно четкий правовой статус в Азовском море. Если Россия не остановится, то у Украины есть только один инструмент – санкции. Санкции останавливают повышения уровня жизни в России и девальвируют российскую валюту. Российское руководство платит очень высокую цену за санкции, которые могут удерживать РФ за столом переговоров и прекратить агрессию.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Юрий Гримчак Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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