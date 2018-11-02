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      Росія зменшила кількість зупинок суден в Азовському морі, – Гримчак

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      Гримчак розповів, що РФ стала рідше зупиняти судна в Азовському морі
      Гримчак розповів, що РФ стала рідше зупиняти судна в Азовському морі / radiosvoboda.org

      Російська Федерація зменшила кількість зупинок суден в Азовському морі. Водночас, українська сторона наразі опитує капітанів зупинених раніше суден та готує позови проти РФ до міжнародних інстанцій.

      Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак в ефірі "5 Каналу".

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      Наскільки мені відомо, кількість тих інцидентів, яка була в морі, зменшилася з боку Російської Федерації. У зв'язку з тим, що з'явилася позиція України, є Збройні сили України, які там почали відпрацьовувати своє. Я думаю, що це вплинуло, бо на сьогодні кількість зупинок (суден, – 24 Канал) зменшилася,
      – сказав Гримчак.

      Окрім того, він зауважив, що наразі існує питання розмежування Азовського моря та питання того, що у 2003 році країни підписали угоду за якою Азовське море було визнане внутрішнім морем Росії й України. 

      "І це створює для нас певні незручності, в тому числі і в отриманні міжнародної допомоги зараз. Наскільки мені відомо, сьогодні в нас проходить опитування тих капітанів суден, які були зупинені. Ми готуємо позови, якщо вже не подали, з приводу будівництва Кримського мосту і з приводу того, що на сьогодні Російська Федерація в акваторії Азовського моря перевищує свої законні права", – додав чиновник.

      Нагадаємо, 25 жовтня, Європейський парламент схвалив проект резолюції, який передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі. Крім того, у Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.

      До слова, за останні місяці Росія затримала понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Через це Україна зазнала чималих фінансових збитків. Після цього Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує військову присутність, через що погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.

      Яка мета Росії в Азовському морі?Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю The Washington Post пояснив, що мета Росії – окупувати Азовське море так само, як був окупований Крим. Україна має абсолютно чіткий правовий статус в Азовському морі. Якщо Росія не зупиниться, то в України є лише один інструмент – санкції. Санкції зупиняють підвищення рівня життя в Росії та девальвують російську валюту. Російське керівництво платить дуже високу ціну за санкції, які можуть утримувати РФ за столом переговорів та припинити агресію.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Юрій Гримчак
      Джерело: 24 Канал
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