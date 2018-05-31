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Россия встала на защиту Венгрии в языковом споре с Украиной

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Россия обратилась в НАТО по изменению языковой нормы украинского закона
Россия обратилась в НАТО по изменению языковой нормы украинского закона "Об образовании". / informburo.dn.ua

Российская Федерация обратилась к НАТО с требованием надавить на Украину в вопросе изменения языковой нормы закона "Об образовании".

Россияне обратили внимание на то, что украинским законом недоволен также один из членов НАТО – Венгрия, пишет "Европейская правда", ссылаясь на собственные источники в Альянсе.

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Отмечается, что Венгрия отстранилась от позиции РФ по этому поводу. Об этом говорят в НАТО.

В пресс-службе Альянса отказались официально комментировать, обсуждался ли этот вопрос на заседании Совета НАТО-Россия. Но там подтвердили, что ситуация в Украине была одной из тем дискуссии.
 
Добавим, что на днях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто впервые публично похвалил инициативу украинской власти относительно имплементации "языковой статьи" закона "Об образовании".

Напомним, Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести изменения в него. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Теги: Новости политики Новости России НАТО Венгрия
Источник: 24 Канал
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