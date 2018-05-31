Россия встала на защиту Венгрии в языковом споре с Украиной

Российская Федерация обратилась к НАТО с требованием надавить на Украину в вопросе изменения языковой нормы закона "Об образовании".

Россияне обратили внимание на то, что украинским законом недоволен также один из членов НАТО – Венгрия, пишет "Европейская правда", ссылаясь на собственные источники в Альянсе.

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Отмечается, что Венгрия отстранилась от позиции РФ по этому поводу. Об этом говорят в НАТО.

В пресс-службе Альянса отказались официально комментировать, обсуждался ли этот вопрос на заседании Совета НАТО-Россия. Но там подтвердили, что ситуация в Украине была одной из тем дискуссии.

Напомним, Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести изменения в него. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.