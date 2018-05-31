23:00
31 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
30°C 16°C
  • п'ятниця
    22°C 12°C
  • субота
    26°C 12°C
  • неділя
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Суворий армійський реп. Для чого мільйонеру Міхалкову трактор
Вєсті Кремля
22:14, сьогодні
Вєсті.UA. СБУ допоможе канонізувати церкву. Дитсадок Гройсмана
Вєсті.UA
21:59, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Росія стала на захист Угорщини у мовній суперечці з Україною

234 Читать новость на русском
Росія звернулася до НАТО щодо зміни мовної норми українського закону
Росія звернулася до НАТО щодо зміни мовної норми українського закону "Про освіту". / informburo.dn.ua

Російська Федерація звернулася до НАТО з вимогою натиснути на Україну в питанні зміни мовної норми закону "Про освіту".

Росіяни звернули увагу на те, що українським законом незадоволений також один із членів НАТО – Угорщина, пише "Європейська правда", посилаючись на власні джерела в Альянсі.

Читайте також: НАТО допомагає Україні організувати кіберполігон ЗСУ

Зазначається, що Угорщина відмежувалася від позиції РФ з цього приводу. Про це кажуть у НАТО. 

В прес-службі Альянсу відмовилися офіційно коментувати, чи обговорювалося це питання на засіданні Ради НАТО-Росія. Але там підтвердили, що ситуація в Україні була однією із тем дискусії.
 
Додамо, що днями міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вперше публічно похвалив ініціативу української влади щодо імплементації "мовної статті" закону "Про освіту".

Нагадаємо, Угорщина вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає внести зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

Теги: Новини політики Новини Росії Угорщина НАТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Стало відомо, які корупційні схеми використовують лікарі під час закупівлі ліків за держкошти
сьогодні, 23:00 Стало відомо, які корупційні схеми використовують лікарі під час закупівлі ліків за держкошти
Олександра Устінова 3
Готівковий курс валют 31 травня: євро пішов угору вперше за два тижні
сьогодні, 20:13 Готівковий курс валют 31 травня: євро пішов угору вперше за два тижні
381
Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
сьогодні, 13:09 Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
2632
Головні новини 31 травня: деталі
сьогодні, 22:33 Головні новини 31 травня: деталі "вбивства" Бабченка, відставка Зідана та голодування Кольченка
535
Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії
сьогодні, 22:01 Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії
Олексій Чибісов 885
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук