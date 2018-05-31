Росія стала на захист Угорщини у мовній суперечці з Україною

Російська Федерація звернулася до НАТО з вимогою натиснути на Україну в питанні зміни мовної норми закону "Про освіту".

Росіяни звернули увагу на те, що українським законом незадоволений також один із членів НАТО – Угорщина, пише "Європейська правда", посилаючись на власні джерела в Альянсі.

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Зазначається, що Угорщина відмежувалася від позиції РФ з цього приводу. Про це кажуть у НАТО.

В прес-службі Альянсу відмовилися офіційно коментувати, чи обговорювалося це питання на засіданні Ради НАТО-Росія. Але там підтвердили, що ситуація в Україні була однією із тем дискусії.

Нагадаємо, Угорщина вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає внести зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.