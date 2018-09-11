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Россия ввела на Донбасс новейшее вооружение, – Bellingcat

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На Донбассе заметили новейшую систему радиоэлектронной борьбы
На Донбассе заметили новейшую систему радиоэлектронной борьбы / bellingcat.com

На Донбассе обнаружили новейшую систему радиоэлектронной борьбы, которая поступила на вооружение Вооруженных сил России в 2018 году, а также несколько других современных систем.

Об этом информирует bellingcat.

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Недавно мониторинговая группа ОБСЕ опубликовала, вероятно, свое важное наблюдение, связанное с российскими системами радиоэлектронной борьбы на Донбассе: кадры четырех современных российских комплексов РЭБ, в том числе новейшего РБ109-А "Былина", который был впервые применен в ходе учений "Запад-2017" и поступил на вооружение Вооруженных сил РФ только в этом году,
– пишут в издании.

Хотя СММ ОБСЕ в Украине опубликовала результаты наблюдений лишь 11 августа, их беспилотник наблюдал четыре российских системы РЭБ еще 28 июля. Неизвестно, почему ОБСЕ не публиковали результаты своих наблюдений аж две недели.

"28 июля в неподконтрольных правительству районах СММ обнаружила 4 различные системы радиоэлектронной борьбы ( "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина" и 1 комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Репеллент-1 ") возле наслеленого пункта Чернухино (64 километра к северо-западу от Луганска)", – добавляют СМИ.

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Отмечается, что из четырех российских систем РЭБ, которые заметил беспилотник ОБСЕ 28 июля, только одна ( "Леер-3") ранее наблюдалась в Украине, а остальные три ( "Красуха-2", "Былина" и "Репеллент-1") ранее на Востоке Украины официально не наблюдались.

В частности, система "Репеллент-1" способна выводить из строя беспилотники на расстоянии 30-35 километров. В основном она предназначена для отражения массовых атак беспилотников. Ее разработка закончилась в 2016 году. В том же году "Репеллент-1" был представлен на оборонной выставке.

озброєння війна на Донбасі
"Репеллент-1"

"Российское решение разместить в Украине эту суперсовременную систему радиоэлектронной борьбы явно предназначено для вывода из строя как нейтральных наблюдательных беспилотников СММ ОБСЕ, так и разведочных и вооруженных беспилотников украинских сил", – уверены в издании.

"Красуха-2" по сравнению с "Репеллент-1" и "Былина" является старшей системой. На вооружении в ВС РФ "Краснуха-2" с 2014 года. Эта система может глушить различные цели, в том числе беспилотники, ракеты и самолетные радары, на расстоянии в сотни километров.

донбас озброєння РФ
"Краснуха-2"

"Былина" – самая современная система РЭБ, замеченная ОБСЕ. Ее представили публике только в прошлом году и до сих пор наблюдали только на учениях "Запад-2017".

озброєння
"Былина"

Сообщается, что эта система использует (или будет использовать после окончания разработки) "возможности искусственного интеллекта на основе машинного обучения" для расстановки приоритетов и подавления электронных сигналов.

Российские военные аналитики расхваливают эту суперсовременную систему РЭБ, хотя неясно, насколько она в действительности эффективна.

Еще одна система, недавно замеченная ОБСЕ, ранее уже наблюдалась на Донбассе. Это "Леер-3" – высокотехнологичная российская система, способная вносить хаос в работу телекоммуникационных систем. Россия применяла в Украине систему "Леер-3", которая оснащена беспилотниками "Орлан-10". В частности, через эту систему в рамках радиоэлектронной войны на Донбассе украинским бойцам на фронте отправлялись угрожающие SMS-сообщения.

 
озброєння Донбас РФ
"Леер-3"
 

Что такое РЭБ? Это вид вооружения, который применяют в области радиоэлектронной борьбы. Он предназначен для обеспечения мероприятий по завоеванию господства в эфире, а также – защиты своих стратегических систем управления войсками и оружием от преднамеренных помех противника.

Кроме этого вооружения РЭБ обеспечивает нарушение работы стратегических систем управления войсками противника, снижение эффективности применения его боевых средств благодаря распространению радиоэлектронных помех.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Новости Донецка ОБСЕ Оружие
Источник: 24 Канал
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