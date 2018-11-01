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      САНКЦИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Россия ввела санкции против ряда компаний и граждан Украины

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      Россия ввела экономические санкции против Украины
      Россия ввела экономические санкции против Украины / Фото из свободных сетей

      Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

      Об этом сообщает "Медуза".

      В России убеждают, что введенные ограничения направлены "на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений".

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      Так, санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента Украины, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.

      Расположены в России счета, ценные бумаги и имущество участников списка санкций подлежат блокировке. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы России.

      Под российские санкции попали: глава Верховной Рады Андрей Парубий, глава МВД Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, нардеп Олег Ляшко, нардеп Антон Геращенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший глава Меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и сын Президента Украины Петра Порошенко, бизнесмен Алексей Порошенко, заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, нардеп Олег Барна, нардеп Владимир Арьев, нардеп Олег Березюк, экс-нардеп Ирина Фарион, нардеп Борислав Береза, нардеп Юрий Береза, нардеп Андрей Белецкий, продюсер Егор Бенкендорф, экс-нардеп и певица Оксана Билозир, бизнесмен Геннадий Боголюбов, нардеп Ольга Богомолец, нардеп Максим Бурбак, нардеп Александр Бригинец, нардеп Иван Винник, нардеп Артем Витко, нардеп Сергей Власенко, нардеп Виктор Вовк, глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, нардеп Михаил Гаврилюк, нардеп Виктор Галасюк, нардеп Евгений Геллер, нардеп Артур Герасимов, нардеп Ирина Геращенко и ряд других.

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      Отметим, что из всего руководства Украины санкции не коснулись президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.

      С полным списком украинцев, против которых введены российские санкции, можно ознакомиться по ссылке.

      Ограничительные меры введены и в отношении украинских аграрных, химических и продуктовых компаний.
      В частности, под ограничения попали крупнейший агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт", производитель подсолнечного масла Kernel Holding, железорудная группа Ferrexpo (владелец Полтавского, Еристовского, Белановского горно-обогатительного комбината), Харьковский тракторный завод, Укрхимэнерго, Покровский ГОК, концерн "Галнафтогаз", "Криворожский железорудный комбинат", Восточный ГОК, "Днепроазот", "Банк Кредит Днепр", "АвтоКрАЗ" и другие.

      Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает введение "специальных экономических мер" в отношении Украины якобы в ответ на недружественные действия Киева.

      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Дмитрий Медведев Украина – Россия Санкции
      Источник: 24 Канал
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