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Россия выдворила из страны черногорского дипломата

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Дипломатические войны
Дипломатические войны / Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел России 2 апреля объявила персоной нон грата сотрудника черногорского посольства.

Об этом сообщают "Крым. Реалии".

Также в МИД был вызван посол Черногории в России и вручили ему ноту протеста.

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Ему объяснили, что сотрудника посольства выдворили в ответ на "необоснованные" требования Черногории о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за дела Скрипаля.

Напомним, 14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов из-за отравления двойного агента Скрипаля. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.

Теги: Новости Украины Черногория
Источник: 24 Канал
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