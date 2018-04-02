21:16
2 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
7°C 2°C
  • вівторок
    10°C 2°C
  • середа
    15°C 6°C
  • четвер
    13°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, 31 березня
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, 31 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія видворила з країни чорногорського дипломата

172 Читать новость на русском
Дипломатичні війни
Дипломатичні війни / Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Росії 2 квітня оголосило персоною нон ґрата співробітника чорногорського посольства.

Про це повідомляють "Крим Реалії".

Також до МЗС викликали посла Чорногорії в Росії та вручили йому ноту протесту.

Читайте також: "Дипломатична війна" Росії з Заходом: Лавров пояснив, хто має вирішити ситуацію

Йому пояснили, що співробітника посольства видворили у відповідь на "необґрунтовані" вимоги Чорногорії про висилку російського дипломатичного співробітника на підставі бездоказових звинувачень Великобританії на адресу Росії через справу Скрипаля.

Нагадаємо, 14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів через отруєння подвійного агента Скрипаля. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.

Теги: Новини України Чорногорія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Великодній кошик: 5 цікавих ідей для оформлення своїми руками
сьогодні, 21:00 Великодній кошик: 5 цікавих ідей для оформлення своїми руками
Олена Булан 7376
Готівковий курс валют 2 квітня: євро і долар суттєво подешевшали
сьогодні, 19:32 Готівковий курс валют 2 квітня: євро і долар суттєво подешевшали
755
Муки євроінтеграції: успіхи, проблеми і завдання України
сьогодні, 20:11 Муки євроінтеграції: успіхи, проблеми і завдання України
Тетяна Бучок 128
Sony різко знизила ціни на PlayStation VR
сьогодні, 19:10 Sony різко знизила ціни на PlayStation VR
736
Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
сьогодні, 19:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач 313
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук