Росія видворила з країни чорногорського дипломата

Міністерство закордонних справ Росії 2 квітня оголосило персоною нон ґрата співробітника чорногорського посольства.

Про це повідомляють "Крим Реалії".

Також до МЗС викликали посла Чорногорії в Росії та вручили йому ноту протесту.

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Йому пояснили, що співробітника посольства видворили у відповідь на "необґрунтовані" вимоги Чорногорії про висилку російського дипломатичного співробітника на підставі бездоказових звинувачень Великобританії на адресу Росії через справу Скрипаля.

Нагадаємо, 14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів через отруєння подвійного агента Скрипаля. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.