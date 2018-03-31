Россия выдворяет 4 немецких дипломатов
Россия высылает 4 немецких дипломатов, среди них – сотрудник Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и сотрудник Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND).
Об этом сообщает dpa, передает DW.com.
В то же время представитель BKA заявил, что среди высланных дипломатов нет сотрудников ведомства.
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Официальные комментарии о должности и деятельность высланных сотрудников посольства ФРГ отсутствуют.
Кроме того, из России будут высланы два представителя военного ведомства. В частности, Москву покинет военный атташе, который отвечает за контакты с российской армией.
14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.