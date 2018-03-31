Россия выдворяет 4 немецких дипломатов

Россия высылает 4 немецких дипломатов, среди них – сотрудник Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и сотрудник Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND).

Об этом сообщает dpa, передает DW.com.

В то же время представитель BKA заявил, что среди высланных дипломатов нет сотрудников ведомства.

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Официальные комментарии о должности и деятельность высланных сотрудников посольства ФРГ отсутствуют.

Кроме того, из России будут высланы два представителя военного ведомства. В частности, Москву покинет военный атташе, который отвечает за контакты с российской армией.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.