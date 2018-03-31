Росія видворяє 4 німецьких дипломатів
Росія висилає 4 німецьких дипломатів, серед них – співробітник Федерального відомства з кримінальних справ (BKA) і співробітник Федеральної розвідувальної служби ФРН (BND).
Про це повідомляє dpa, передає DW.com.
Водночас представник BKA заявив, що серед висланих дипломатів немає співробітників відомства.
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Офіційні коментарі про посади і діяльність висланих співробітників посольства ФРН відсутні.
Крім того, з Росії будуть вислані два представника військового відомства. Зокрема, Москву покине військовий аташе, який відповідає за контакти з російською армією.
14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів через отруєння подвійного агента Скрипаля. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.