Все, чтобы сохранить себя: россияне друг перед другом будут "сдавать" коллег под трибунал

Российские военные преступники обязательно будут отвечать перед законом за совершенное в Украине. Пока происходит накопление доказательств, готовится соответствующий трибунал.

Даже пропагандисты рассказывают, что не хотят в Гаагу. Уже выстраивается определенная очередь: кто и как будет избегать, кто и кого сдаст во избежание наказания. Об этом 24 Канала сказал политический аналитик Александр Кочетков.

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Однако, отмечает аналитик, нужно сделать шаги по ООН – она должна быть переформатирована. При такой структуре, где страна-агрессор имеет право вето на все, никакой международный трибунал работать не будет. Кроме того, следует готовиться к процессам, которые будут происходить в России после ее поражения – распад, гражданское противостояние или другое.

"Необходимо содействовать тому, чтобы платой за снятие санкций или уступки со стороны цивилизованного общества была выдача военных преступников", – подчеркнул Кочетков.

По словам Кочеткова, для того чтобы это произошло, нужно две предпосылки:

победа Украины во главе цивилизованного мира;

процессы распада русского государства.

Будут сдавать друг друга, чтобы сохранить роскошную жизнь

Политический аналитик уверяет, что российским преступникам точно не удастся скрыться от правосудия. Сергей Лавров сейчас сознательно пытается притвориться полным дураком, будто он не в своем уме, а следовательно – неподсуден. Пожалуй, говорит аналитик, его адвокаты будут использовать записи, где он несет чушь.

Силовики обеспокоены проблемой будущего, ведь не хотят умирать в ядерном пепле. Они хотят жить – долго, сладко и роскошно. Поэтому эти люди заплатят любой ценой, чтобы хотя бы приблизительно сохранить то, что они украли. За продление такой жизни они сдадут кого угодно,

– утверждает аналитик.

В общественной и политической жизни есть закономерности, действующие так же, как и физические законы. Диктатура держится крепко, если диктатор крепок. "Как только Акела начинает промахиваться – вокруг него начинается борьба за трон и влияние. А противоречий вокруг Путина – очень много: между разными силовиками, между силовиками и Пригожиным, Кадыровым. Такие линии раскола существуют", – отмечает Кочетков.

Более того, существует линия раскола между центром и регионами. Последние завидуют Москве и Санкт-Петербургу.

Они не понимают, почему полезные ископаемые добываются на территории условной Сибири, а деньги съедают в Москве. Да еще и губернаторов и местные предприятия заставили за свои средства искать мобилизованных, обмундировывать их, обучать и выдавать оружие,

– заметил Кочетков.

Это фактически создание вооруженных отрядов, а если они есть, существуют противоречия – это обязательно проявится. Войны между бандами, уверен аналитик, точно будут.

"Но это процесс на годы, к этому нужно быть готовыми. Впрочем, Россия может упасть гораздо быстрее, чем мы предполагаем", – резюмировал политический аналитик Александр Кочетков.

Сценарий неизбежного распада России