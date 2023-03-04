Навіть пропагандисти розповідають, що не хочуть у Гаагу. Вже вишиковується певна черга: хто і як уникатиме, хто і кого здасть, щоб уникнути покарання. Про це 24 Каналу сказав політичний аналітик Олександр Кочетков.

До теми Історик вважає, що розвал Росії поки неможливий: що буде натомість

Проте, наголошує аналітик, потрібно зробити кроки щодо ООН – вона має бути переформатована. За такої структури, де країна-агресор має право вето на усе, ніякий міжнародний трибунал працювати не буде. Крім того, варто готуватися до процесів, які відбуватимуться у Росії після її поразки – розпад, громадянське протистояння чи таке інше.

"Необхідно сприяти тому, щоб платою за зняття санкцій чи поступки з боку цивілізованого товариства була видача військових злочинців", – підкреслив Кочетков.

За словами Кочеткова, для того, щоб це сталося, потрібно дві передумови:

перемога України на чолі цивілізованого світу;

процеси розпади російської держави.

Здаватимуть одне одного, щоб зберегти розкішне життя

Політичний аналітик запевняє, що російським злочинцям точно не вдасться сховатися від правосуддя. Сєргєй Лавров зараз свідомо намагається вдати повного дурня, буцім-то він несповна розуму, а відтак – непідсудний. Мабуть, каже аналітик, його адвокати будуть використовувати записи, де він верзе дурню.

Силовики переймаються проблемою майбутнього, адже не хочуть вмирати в ядерному попелі. Вони хочуть жити – довго, солодко і розкішно. Тому ці люди заплатять будь-яку ціну, щоб хоча б приблизно зберегти те, що вони вкрали. За продовження такого життя вони здадуть кого завгодно,

– стверджує аналітик.

В суспільному й політичному житті є закономірності, що діють так само як і фізичні закони. Диктатура тримається міцно, якщо диктатор міцний. "Як тільки Акела починає хибити – навколо нього починається боротьба за трон й впливи. А суперечностей навколо Путіна – дуже багато: між різними силовиками, між силовиками й Пригожиним, Кадировим. Такі лінії розколу існують", – відзначає Кочетков.

Ба більше, існує лінія розколу між центром й регіонами. Останні заздрять Москві та Санкт-Петербургу.

Вони не розуміють, чому корисні копалини видобуваються на території умовного Сибіру, а гроші з'їдають чомусь у Москві. Та ще й губернаторів й місцеві підприємства змусили за власні кошти шукати мобілізованих, умундировувати їх, навчати й видавати зброю,

– зауважив Кочетков.

Це, фактично, створення збройних загонів, а якщо вони є, існують суперечності – це обов'язково проявиться. Війни поміж бандами, переконаний аналітик, точно будуть.

"Але це процес на роки, до цього потрібно бути готовими. Втім, Росія може впасти значно швидше, аніж ми передбачаємо", – резюмував політичний аналітик Олександр Кочетков.

Сценарій неминучого розпаду Росії