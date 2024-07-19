Увеличивают выплаты мобилизованным: к какому сценарию готовят россиян

Российские политики и пропагандистские СМИ готовят своих граждан к затяжной войне против Украины. Они утверждают, что в России могут начаться трудные времена, но это надо перетерпеть, ведь страна-агрессор якобы имеет целью уничтожить наше государство.

Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что Дмитрий Медведев говорит, что целью России является прекратить существование Украины как государства. Он утверждает, что даже после перемирия его страна должна продолжать уничтожать наше государство.

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Цель России

Олег Лесной отметил, что вся российская пропаганда направлена на то, чтобы убедить свое население в необходимости воевать дальше.

В России увеличивают выплату тем, кто хочет идти на войну. Там уже заканчиваются зэки и добровольцы, поэтому надо заставлять жителей Москвы и Санкт-Петербурга идти в армию,

– подчеркнул политолог.

По его мнению, такая риторика России является ответом на мягкую позицию НАТО. Недавно там заявили о необратимости украинского пути в Альянс, однако не сказали прямо, что приглашают наше государство стать членом этого объединения.

НАТО не указало России на ее место, поэтому Медведев заявляет, что у них есть дедлайн для того, чтобы уничтожить Украину. Но украинцев уже трудно напугать – все понимают, что это война на уничтожение. Или мы их, или они нас,

– сказал Олег Лесной.