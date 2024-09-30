Массовое переселение жителей Курщины в Мариуполь: Андрющенко рассказал детали

На территории Курщины продолжается операция Вооруженных Сил Украины. Россияне переселяют жителей из этой области во временно оккупированный Мариуполь.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что в городе уже более 50 человек, которых переселили с территории России, где продолжается операция Сил обороны. Пропагандистские телеканалы ничего не рассказывают об этих перемещениях.

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Завозят тихо

Петр Андрющенко отметил, что такими переселениями Россия продолжает свою политику замещения местных жителей. Оккупанты стараются не привлекать внимание такими действиями.

Обещают завести еще больше, мы пока наблюдаем сколько их будет. Все происходит постепенно,

– сказал он.

Советник городского головы отметил, что жители Мариуполя уже общаются с переселенными людьми из Курской области. Оккупанты таким образом пытаются создавать социальный иммунитет.

Важно! Правозащитник Павел Лисянский, отметил, что россияне завозят на оккупированные территории своих граждан, преимущественно не славянского происхождения. Он объяснил это тем, что Россия считает, что местное население имеет проукраинские настроения.

Коренным жителям навязывают чувство жалости к переселенным лицам. Вроде бы это бедные люди, которые тоже пострадали.

Оно срабатывает, поэтому я думаю, что массовый завоз в Мариуполь мы увидим через одну или две недели. Тогда, когда общество будет готово принять любое количество беженцев из Курской области,

– высказался Петр Андрющенко.