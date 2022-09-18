Такой себе "сюрприз": россиян, которых набирают для "охраны важных объектов", бросают на войну

России настолько не хватает "пушечного мяса", что страна-оккупант в очередной раз прибегла ко лжи. Россиян, которых набирают вроде бы для "охраны важных объектов", в конце концов бросают на войну

Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18:00 18 сентября. Украинские защитники уже 207 дней оберегают родную землю от российских захватчиков.

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Данные от Генштаба

В Генштабе ВСУ заявили, что у россии катастрофически не хватает людей, чтобы отправлять на войну в Украину. Страна-захватчица проводит так называемую "внутреннюю самомобилизацию".

В Курской области, под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в нижегородской области, в частности, сотрудников организации "Атомохрана" – якобы в подразделения охраны важных объектов,

– говорится в сообщении.

Когда кандидат подписывает контракт, его отправляют на недельный курс стрелковой подготовки, а затем – на войну.

В Луганской области ищут людей для так называемых "подразделений мвс"

Между тем на временно оккупированной территории Луганской области пытаются набрать пушечное мясо в так называемые "подразделения мвс". В частности, это идет в Беловодском районе. Все потому, что из-за колоссальных потерь, которые несет россия, большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию россии.

Между тем, во временно оккупированном Луганске людей на войну отлавливают прямо на улице.

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