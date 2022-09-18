Нові дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 18 вересня. Українські захисники вже 207 днів оберігають рідну землю від російських загарбників.

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Дані від Генштабу

У Генштабі ЗСУ заявили, що росії катастрофічно бракує людей, аби відправляти на війну в Україну. Країна-загарбниця проводить так звану "внутрішню самомобілізацію".

В Курській області, під виглядом набору кандидатів до підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а в нижньогородській області, зокрема, співробітників організації "Атомохорона" – нібито до підрозділів охорони важливих об'єктів,

– мовиться у повідомленні.

Коли кандидат підписує контракт, його відправляють на тижневий курс стрілецької підготовки, а далі – на війну.

На Луганщині шукають людей для так званих "підрозділів мвс"

Тим часом на тимчасово окупованій території Луганської області намагаються набрати гарматного м'яса до так звани "підрозділів мвс". Зокрема, це триває у Біловодському районі. Усе тому, що через колосальні втрати, які зазнає росія, більшість штатних співробітників втекли або дезертували на територію росії.

Тим часом у тимчасово окупованому Луганську людей на війну відловлюють просто на вулиці.

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