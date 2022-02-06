Россиян отстреливали со всей злостью, – Цимбалюк назвал лучший сценарий для Москвы
В 2014 году многие россияне погибали на Донбассе из-за того, что оккупировали чужую территорию. Украинцы защищали свою землю – так будет и в дальнейшем.
Украинцы и дальше будут стрелять в россиян, если те посмеют вторгнуться на нашу территорию. Об этом в эфире 24 канала сказал Роман Цимбалюк.
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Лучший сценарий для России
Он заверил, что для России существует лучший сценарий в этой ситуации.
Не нападать – это уже хороший сценарий для России, это лучший сценарий для российских мам и жен,
– заверил Цимбалюк.
Российские пропагандисты уверяют, что ни один российский солдат не погибнет – это полный бред.
"Я так не думаю, 2014 – 2015 годы показали, что россиян отстреливали и будут это делать со всей злостью. И не потому, что они русские, а потому что они оккупанты. Живите себе дома и будьте счастливы", – подытожил Цимбалюк.
Обратите внимание Ставьте памятник Путину и пишите иконы, – Цымбалюк остро ответил россиянам
Роман Цимбалюк в эфире 24 канала: смотрите видео
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- В Минобороны подтвердили, что готовы к вероятному наступлению России, а потому сценария 2014 года не будет.