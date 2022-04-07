Россиян перекидывают на Донбасс, но и там будут проблемы с моральным духом, – разведка Британии

Проведение наступательной операции на Востоке – главная цель российских сил. Несмотря на перемещение и перегруппировку, у русских военных остаются большие проблемы с моральным духом личного состава и обеспечением.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные собственной разведки. Российская артиллерия бьет по линии разграничения в Донбассе, также там наносят авиаудары.

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Россияне целят по объектам инфраструктуры в Украине

Россияне намеренно бьют по объектам инфраструктуры, чтобы повлиять на способность украинских военных пополнять запасы. Также государство-агрессор хочет усилить давление на украинское правительство.

В России все равно будут проблемы с личным составом

Несмотря на перефокусировку сил и пополнение материально-технического обеспечения, у российских военных останутся старые проблемы. У личного состава будет неудовлетворительное психологическое состояние и россиянам не будет хватать "живой силы".

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